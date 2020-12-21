Среди пассажиров севшего на мель у Вормси парома были маленькие дети. Спасатель рассказал, как прошла эвакуация

"С людьми всё в порядке, они отнеслись с пониманием, проблем не было", — сказал глава спасательной команды Вормси Кайдо Валм, руководивший операцией.
"Не было никого, кто бы капризничал или побоялся. Не было сильно испуганных", — добавил он.
Пассажирам пришлось спускаться с борта парома в раскачивающуюся на волнах лодку спасателей-добровольцев по штромтрапу длиной полтора десятка метров. Спасатели сделали два рейса, перевезя в порт Вормси сначала 10, потом 11 человек.
Среди пассажиров было два маленьких ребенка: один — грудной, второму — два-три года.
По словам Валма, спасатели привыкли к разным ситуациям, но такую спасательную операцию проводили впервые.
После снятия судна с мели его отбуксируют в порт Sviby (Вормси), где его осмотрят водолазы. Экипаж судна течи не обнаружил.
Паром Reet был на переправе замещающим судном, постоянно там работает теплоход Ormsö, находящийся сейчас на плановом ремонте в Таллинне. Предполагается, что Ormsö вернется на линию Rohuküla — Sviby ко вторнику.
Как уже сообщалось, информация о том, что паром Reet сел на мель, выполняя рейс с Вормси на материк (Sviby — Rohuküla) поступила вчера Центр морской охраны в 17:15.
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