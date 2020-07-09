Среди контактов обвиняемого в секс-торговле несовершеннолетними Джеффри Эпштейна нашли связь с Эстонией

Всего в записной книжке Эпштейна 1749 контактов, которые охватывают 1510 человек, 210 предприятий и 25 других единиц. Среди контактов есть более 40 членов королевский семей и европейских аристократов, а также с дюжину высококлассных политиков и дипломатов.

В записной книжке указан один контакт из Эстонии — Массимо Париси, бывший владелец модельного агентства Baltic Model Management. Париси начал работать в Таллинне в 1998 году, а в период 1995-2003 года был главным организатором модельного конкурса Miss Photo Baltic. В 2004 он основал литовское агентство Baltic Model Management и одно время был менеджером Кармен Касс.

Руководитель агентства Baltic Model Management Ингрида Бруггеманн сообщила Delfi, что Париси продал фирму еще три года назад, поэтому у агентства якобы нет никаких связей с обвинениями в сторону Эпштейна.

Бруггеманн подчеркнула, что нигде не сообщалось, чтобы сам Париси был связан с этими обвинениям.

Кроме Массимо Париси среди контактов также есть три модели из Эстонии, о связи которых с Эпштейном ничего неизвестно.

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