Сразу же бросайте трубку! Теперь жителей Эстонии "разводят" и на английском

"Сразу же прерывайте такие разговоры", — советует RIA.

Звонок поступает с иностранного номера, звонящий представляется сотрудником международной известной и заслуживающей доверия компании. Затем звонящий начинает задавать вопросы, касающиеся компьютера абонента, приводя в качестве предлога то, что в нынешней ситуации, когда многие работают удаленно, важна защищенность компьютера.

После получения ответов, "сотрудник" выражает желание получить доступ к компьютеру, чтобы проверить — насколько он защищен.

"В таких случаях рекомендуем немедленно прерывать разговор и занести номер звонившего в черный список. Ни в коем случае нельзя предоставлять незнакомому лицу доступ к своему компьютеру", — отмечает начальник CERT-EE Тыну Таммер.

Целью мошенника является, по всей видимости, доступ и воровство ваших банковских данных или данных карточек.

"Если вы дали мошеннику доступ к своему компьютеру, то нужно немедленно обратиться к компетентному ИТ-специалисту и сообщить об этом случае в CERT-EE (cert@cert.ee). Смените сразу же пароли. Если есть подозрение, что мошенник получил доступ к вашему банковскому счету, свяжитесь с банком. Отключите компьютер от интернета и запустите программу антивирусного сканирования", — советует RIA.

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