Спасательный департамент: в 2020 в пожарах и в происшествиях на воде погибли 94 человека

”В сегодняшней Эстонии по-прежнему гибнет около ста человек в год в пожарах и воде — это слишком много. Только сотрудничая, заботясь друг о друге и принимая превентивные меры мы сможешь уменьшить эти цифры”, — сказал министр внутренних дел Алар Ланэман. ”Живя в кризисе, спровоцированном коронавирусом, мы начинаем забывать о том, что на нашу жизнь могут повлиять и, так сказать, более привычные чрезвычайные ситуации. Хотя в разных частях Эстонии могут возникать разные ситуации, именно суровые погодные условия беспокоят наших жителей больше всего. Я вижу, что из-за коронакризиса жители Эстонии начали осознавать возможность возникновения других кризисов и стали к ним лучше готовиться”, — добавил Ланэман.

Готовность жителей к кризисным ситуациям была в 2020-ом году ориентиром Спасательного департамента — в конце года выслали печатное издание с инструкциями по подготовке к кризисным ситуациям более половине миллиона семей. Последние печатные издания ”Будь готов!” будут доставлены жителям Эстонии к концу января.

Число погибших в происшествиях на воде стало в 2020-ом году также важной темой. В прошлом году погибло в воде 58 человек — это печальнейший результат последних лет. Большинство погибших — целых 45 — мужчины, и, к сожалению, погиб и один ребёнок. Средний возраст погибших в происшествиях на воде — 61 год, более половины погибших находились в состоянии алкогольного опьянения.

”В статистике происшествий за прошлый год отображается и влияние особенно тёплой зимы — поскольку почва была мягкой, а берега скользкие, к роковому падению могло привести всего лишь случайное скольжение. Алкоголь сыграл снова не последнюю роль в причинах утопания, особенно в летние месяцы”, — отметил генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.

В прошлом году погибло в происшествиях на воде наивысшее число пожилых людей за последние десять лет — в общей сложности 34 человека. ”В эстонском обществе растет доля одиноких пожилых людей, и коронакризис стал особенно острым напоминанием о важности человеческих взаимоотношений. Давайте общаться с нашими пожилыми близкими и соседями, и спрашивать, не нужна ли им помощь. Никто не должен оставаться один”, — добавил Таммеару.