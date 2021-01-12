12.01.2021, 17:16

Спасательный департамент: в 2020 в пожарах и в происшествиях на воде погибли 94 человека


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Kortermaja põleng Voldi külas
Kortermaja põleng Voldi külasFoto: Argo Ingver

В прошлом году в пожарах погибло 36 человек, а вода забрала жизни еще 58. Число погибших в пожарах было наименьшим с момента восстановления независимости Эстонии, а число утонувших – самым высоким за последние пять лет.

”В сегодняшней Эстонии по-прежнему гибнет около ста человек в год в пожарах и воде — это слишком много. Только сотрудничая, заботясь друг о друге и принимая превентивные меры мы сможешь уменьшить эти цифры”, — сказал министр внутренних дел Алар Ланэман. ”Живя в кризисе, спровоцированном коронавирусом, мы начинаем забывать о том, что на нашу жизнь могут повлиять и, так сказать, более привычные чрезвычайные ситуации. Хотя в разных частях Эстонии могут возникать разные ситуации, именно суровые погодные условия беспокоят наших жителей больше всего. Я вижу, что из-за коронакризиса жители Эстонии начали осознавать возможность возникновения других кризисов и стали к ним лучше готовиться”, — добавил Ланэман.

Готовность жителей к кризисным ситуациям была в 2020-ом году ориентиром Спасательного департамента — в конце года выслали печатное издание с инструкциями по подготовке к кризисным ситуациям более половине миллиона семей. Последние печатные издания ”Будь готов!” будут доставлены жителям Эстонии к концу января.

Число погибших в происшествиях на воде стало в 2020-ом году также важной темой. В прошлом году погибло в воде 58 человек — это печальнейший результат последних лет. Большинство погибших — целых 45 — мужчины, и, к сожалению, погиб и один ребёнок. Средний возраст погибших в происшествиях на воде — 61 год, более половины погибших находились в состоянии алкогольного опьянения.

”В статистике происшествий за прошлый год отображается и влияние особенно тёплой зимы — поскольку почва была мягкой, а берега скользкие, к роковому падению могло привести всего лишь случайное скольжение. Алкоголь сыграл снова не последнюю роль в причинах утопания, особенно в летние месяцы”, — отметил генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.

В прошлом году погибло в происшествиях на воде наивысшее число пожилых людей за последние десять лет — в общей сложности 34 человека. ”В эстонском обществе растет доля одиноких пожилых людей, и коронакризис стал особенно острым напоминанием о важности человеческих взаимоотношений. Давайте общаться с нашими пожилыми близкими и соседями, и спрашивать, не нужна ли им помощь. Никто не должен оставаться один”, — добавил Таммеару.

В прошлом году в пожарах погибли 27 взрослых мужчин и 9 женщин. Средний возраст погибшего — 62 года. Согласно первоначальным данным 58% погибших находились в состоянии алкогольного опьянения или имелось подозрение на его наличие, средний уровень опьянения составил 2,72‰. Основными причинами пожаров с погибшими являлись неосторожность при курении, использование открытого огня, пригорание пищи, а также неисправности в электро- и отопительных системах.

Согласно первоначальным данным 53 человека пострадали в 2020-ом году от угарного раза, в том числе три смертельных исхода, при которых имеется подозрение на отравление им. В числе пострадавших было 8 детей, возраст самого младшего был менее одного года. Основная причина отравления угарным газом — слишком рано закрытая заслонка.

”Начиная с 2022-го года во всех зданиях, в которых используются печь, плита или камин на дровах станет обязательным и датчик угарного газа. Хоть обязательным станет датчик ещё не скоро установить его стоит уже сейчас, так как только функционирующий датчик угарного газа поможет предотвратить печальные последствия. При установке датчика обязательно следуйте инструкциям производителя, так как разные датчики имеют разные требования к установке, а его правильная установка обеспечивает безупречную работу”, — уверяет Таммеару.

Число найденных взрывоопасных предметов стало для Спасательного департамента в 2020-ом году рекордным — за год было найдено в Эстонии 9041 взрывное устройство, а это наивысший результат с 1998-го года. Взрывоопасные предметы находили столь масштабно по нескольким причинам — прошлая зима была тёплой, почва была мягкой и без снежного покрытия дольше, что и поспособствовало их нахождению. Плановые работы по разминированию под сводным названием "Ida Kõmin" ("Восточный рокот") внесли также свой немалый вклад. Зачастую о своих опасных находках сообщали Спасательному департаменту и добросовестные жители Эстонии.

Всего за 2020-ый год Спасательному департаменту поступило 25 822 вызова, из которых 14 881 было спасательным происшествием.

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