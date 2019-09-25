25.09.2019, 15:32

Спасательный департамент предупреждает: в дома пожилых людей проникает фальшивый инспектор!

 (1)
rus.delfi.ee
EST 6
Спасательный департамент предупреждает: в дома пожилых людей проникает фальшивый инспектор!
Foto: Päästeamet

Спасательный департамент получил сообщение, что в Симуна в волости Вяйке-Маарья орудует мужчина, который представляется инспектором по пожарной безопасности, чтобы проникнуть в дома пожилых людей.

Департамент подчеркивает, что спасатели, инспекторы и другие сотрудники департамента, которые дают советы по безопасности, всегда представляются по имени и показывают рабочее удостоверение. У добровольцев также есть именное удостоверение добровольца.

На спасателях надета легко узнаваемая защитная одежда, а на остальных сотрудниках — полевая форма с эмблемой Спасательного департамента. Как правило, они передвигаются на красных автомобилях с эмблемой департамента.

При возникновении подозрений, нужно всегда попросить сотрудника предъявить рабочее удостоверение, а о фальшивых инспекторах всегда незамедлительно сообщить Спасательному департаменту или полиции.

Также можно позвонить по номеру 1524 и узнать, действительно ли преставившийся сотрудником Спасательного департамента человек работает там. Еще можно попросить инспектора показать, где припаркован его рабочий автомобиль с эмблемой департамента.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: