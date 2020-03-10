10.03.2020, 13:30

Спасатели вызволили провалившегося в трехметровую яму барсука


EST
Спасатели вызволили провалившегося в трехметровую яму барсука
Sel pildil näeme südantsoojendavat hetke aastast 2009. mil päästjad Keila kandis ühe mägra elu päästsid.Foto: Päästeamet

9 марта в 14:50 спасателям поступило сообщение о том, что в деревне Тийду в волости Отепя дикое животное упало в яму.

По прибытии спасателей на место стало понятно, что речь идет о барсуке.

Он упал в яму глубиной около трех метров. При помощи веревки спасатели вызволили животное, после чего оно убежало в лес.

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