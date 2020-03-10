Спасатели вызволили провалившегося в трехметровую яму барсука

По прибытии спасателей на место стало понятно, что речь идет о барсуке.

Он упал в яму глубиной около трех метров. При помощи веревки спасатели вызволили животное, после чего оно убежало в лес.

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