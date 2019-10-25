25.10.2019, 07:00
Спасатели выручили собаку из беды
Вчера вечером в Центр тревоги сообщили, что в Элва на улице Калда на берегу озера в грязи увязла собака.
Вчера вечером в Центр тревоги сообщили, что в Элва на улице Калда на берегу озера в грязи увязла собака.
Спасатели вытащили получившую переохлаждение собаку, у которой, по предварительным данным проблемы с задними лапами, на твердую почву и укутали ее одеялом.
Вскоре на месте происшествия появился хозяин, которому и передали животное.
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