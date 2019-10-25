25.10.2019, 07:00

Спасатели выручили собаку из беды


rus.delfi.ee
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Спасатели выручили собаку из беды
Rauno Volmar

Вчера вечером в Центр тревоги сообщили, что в Элва на улице Калда на берегу озера в грязи увязла собака.

Спасатели вытащили получившую переохлаждение собаку, у которой, по предварительным данным проблемы с задними лапами, на твердую почву и укутали ее одеялом.

Вскоре на месте происшествия появился хозяин, которому и передали животное.

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