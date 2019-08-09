09.08.2019, 10:50
Спасатели пришли на помощь провалившейся в сушильную шахту собаке
Вчера утром в волости Выру была обнаружена большая собака, которой нужна помощь. Она провалилась в сушильную шахту.
Вчера утром в волости Выру была обнаружена большая собака, которой нужна помощь. Она провалилась в сушильную шахту.
Вчера раноутром в Лыунаский центр спасения поступило сообщение, что в волости Выру в деревне Румму собака попала в беду. Она провалилась в полутораметровую сушильную шахту и не могла оттуда выбраться. Местные позвали на помощь спасателей и они достали животное.
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