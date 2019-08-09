09.08.2019, 10:50

Спасатели пришли на помощь провалившейся в сушильную шахту собаке


rus.delfi.ee
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Спасатели пришли на помощь провалившейся в сушильную шахту собаке
Pixabay

Вчера утром в волости Выру была обнаружена большая собака, которой нужна помощь. Она провалилась в сушильную шахту.

Вчера раноутром в Лыунаский центр спасения поступило сообщение, что в волости Выру в деревне Румму собака попала в беду. Она провалилась в полутораметровую сушильную шахту и не могла оттуда выбраться. Местные позвали на помощь спасателей и они достали животное.

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