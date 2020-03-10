Спасатели обнаружили в заливе Матсалу каноэ пропавшего мужчины

Констебль Пярнуского отделения полиции Эвелин Энгель-Лепп говорит: "Инцидент произошел в волости Ляэнеранна Пярнуского уезда, в природоохранной зоне Матсалу. По имеющейся информации, 61-летний мужчина днем оправился с каноэ на рыбалку, но к обещанному времени домой не вернулся. Его телефон не отвечает".

Полиция и погранохрана приступила незамедлительно к поискам мужчины, были привлечены члены Кайтселийта и добровольцы.

"Побеседовали с близкими мужчины, вызвали полицейский вертолет, использовали дрон, но к 2 часам ночи обнаружить мужчину не удалось", - сообщила Лепп. В 22.40 понедельника было найдено лишь каноэ.

Утром во вторник поиски продолжились. "Были проверены островки залива Матсалу, его побережье", - добавила Лепп.

К настоящему моменту активные поиски на побережье прекращены.

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