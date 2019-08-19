Спасатели: чаще всего в Эстонии тонут мужчины зрелого возраста

„В этом году социальная кампания Спасательного департамента по водной безопасности сконцентрировалась именно на пожилых людях. Согласно статистике, именно с пожилыми людьми случается больше всего несчастных случаев на воде. Мы по-прежнему видим, что проблема актуальна и требует внимания,” — рассказал эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.

Также в этом году также увеличилось количество несчастных случаев на внутренних водоемах. Если в 2018 году на внутренних водоемах утонуло 38%, то в 2019 году аж 74%. Основной из причин несчастий по-прежнему является алкоголь. В случае 11 утонувших подтвердилось распитие алкогольных напитков, у некоторых утонувших подозревается опьянение. Спасательный департамент напоминает, что купание и алкоголь несовместимы.

При пожарах в июле погибло 2 человека. По первоначальным данным, причиной пожаров было неосторожное курение. Всего за 7 месяцев в пожарах погибло 19 человек. Причиной пожаров часто является именно беспечное курение. Большинство погибших при пожарах находились и в состоянии алкогольного опьянения. Всего в июле в пожарах пострадало 7 человек. В июле был зафиксирован 71 пожар, 3 из которых произошли в жилых помещениях.

В июле спасли 19 человек, из них 1 из пожара, 1 от опасности возгорания, 3 на воде и 4 в дорожно-транспортном происшествии. Всего за 7 месяцев спасено 192 человека.

В лесу и на открытой местности произошло 67 пожара. В прошлом году в июле произошло 164 пожара.

В июле поступило 183 вызова, связанных с разминированием. Всего было найдено 184 взрывных устройства.