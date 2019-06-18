18.06.2019, 12:50

Советы полиции | Больше всего краж из жилых помещений происходит на выходных. Как защитить свою собственность?


rus.delfi.ee
EST
Varaste fotolavastus lasnamäe
Varaste fotolavastus lasnamäeFoto: Martin Dremljuga

19 июня по всей Европе пройдет тематический день "Береги свое имущество!", чтобы обратить внимание людей на то, как защитить свою собственность о воровства.

Больше всего краж совершается с четверга по воскресенье, когда больше вероятность, что хозяев нет дома. Окна, забытые на проветривание, ценные вещи, которые хорошо видны из окна — все это привлекает воров и дает сигнал, что в этом доме есть, чем поживиться.

В прошлом году всего было совершено 755 краж из жилых помещений. По словам ведущего чиновника охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны Нурмели Михтрахович, краж из частных домов и квартир становится все меньше, но всегда можно защитить свое имущество еще лучше.

”Самый большой спад числа совершаемых краж произошел в Харьюмаа, но здесь все равно регистрируется больше всего краж из домов и квартир. Из уездов за Харьюмаа по числу совершаемых краж следуют Ида-Вирумаа и Тартумаа", — говорит Митрахович.

В Таллинне число краж уменьшилось в прошлом году на треть, больше всего таких происшествий было зарегистрировано в частях города Ласнамяэ, Кесклинн и Пыхья-Таллинн. Из других городов чаще совершали кражи в Тарту, Нарве, Пярну и Кохтла-Ярве.

”Основная часть краж совершается путем свободного доступа, то есть через открытые окна и не запертые на ключ двери. Краж, в ходе которых взламывают двери, окна или замки, становится все меньше. Берут больше там, где хозяин, сам того не желая, сделал за вора половину работы", — говорит Митрахович.

ТОП

Советы полиции

  • Закрывайте дверь на замок, даже если вы дома.
  • Если вы уходите из дома или ложитесь спать, закрывайте двери на замок, а также закрывайте окна, если к ним есть доступ с улицы, крыши и т.п.
  • Убедитесь, что ваше имущество надежно защищено, например, велосипед и газонокосилка в сарае или подвале на замке, ключ от автомобиля Smart-Key в футляре.
  • Знайте, кто ваши соседи. Рассмотрите возможность присоединения к движению соседского дозора (Naabrivalve). Если вы отлучились из дома на долгое время, проинформируйте об этом благонадежных соседей и попросите их забирать вашу почту.
  • Если вы заметите в вашем районе вызывающих подозрение людей, сообщите об этом по номеру 112.
  • Сделайте пометки на ценных вещах, например, инструментах, велосипеде, ценной электронике, сделайте фотографии вещей и сохраните их. Вещи с пометкой ворам тяжелее сбыть, a хозяину легче опознать свое имущество среди нескольких похожих вещей.
  • Ни в коем случае не покупайте вещи, если вы не уверены до конца, что ее продает ее законный владелец. О возможной украденной вещи сообщите полиции.
  • При необходимости установите охранную систему или воспользуйтесь услугами охранной фирмы.
  • Не стоит рассказывать в социальных сетях всему миру, что вы уехали в отпуск. Для профессиональных воров такой публичных пост с фото — приглашение в гости.
  • Не приглашайте домой незнакомых людей. Убедитесь, что постучавшийся к вам дверь является именно тем, кем представился. В случае подозрения свяжитесь с фирмой, представителем которой человек назвался, если у вас не был заранее назначен домашний визит, или позвоните в полицию, если поведение человека указывает на злой умысел.
  • Если вы видите на дверях или окнах своей дома следы взлома, не заходите домой, а сразу позвоните по номеру 112 в полицию.
  • Больше информации на сайте https://hoianomavara.eu.
Читайте также:
Читайте также: