Советы полиции | Больше всего краж из жилых помещений происходит на выходных. Как защитить свою собственность?

Больше всего краж совершается с четверга по воскресенье, когда больше вероятность, что хозяев нет дома. Окна, забытые на проветривание, ценные вещи, которые хорошо видны из окна — все это привлекает воров и дает сигнал, что в этом доме есть, чем поживиться.

В прошлом году всего было совершено 755 краж из жилых помещений. По словам ведущего чиновника охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны Нурмели Михтрахович, краж из частных домов и квартир становится все меньше, но всегда можно защитить свое имущество еще лучше.

”Самый большой спад числа совершаемых краж произошел в Харьюмаа, но здесь все равно регистрируется больше всего краж из домов и квартир. Из уездов за Харьюмаа по числу совершаемых краж следуют Ида-Вирумаа и Тартумаа", — говорит Митрахович.