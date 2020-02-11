11.02.2020, 15:18
Совершивший попытку самоубийства заключенный Таллиннской тюрьмы скончался в больнице
На прошлой неделе 27-летний заключенный Таллиннской тюрьмы предпринял попытку покончить с собой.
На прошлой неделе 27-летний заключенный Таллиннской тюрьмы предпринял попытку покончить с собой.
6 февраля заключенный совершил попытку самоубийства, что привело к его смерти на следующий день в больнице, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Министерство юстиции.
В 2019 году в эстонских тюрьмах произошло четыре самоубийства. Всего за прошлый год скончались 15 заключенных, из них 11 - в результате болезней.
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