Совершивший попытку самоубийства заключенный Таллиннской тюрьмы скончался в больнице

6 февраля заключенный совершил попытку самоубийства, что привело к его смерти на следующий день в больнице, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Министерство юстиции.

В 2019 году в эстонских тюрьмах произошло четыре самоубийства. Всего за прошлый год скончались 15 заключенных, из них 11 - в результате болезней.