11.02.2020, 15:18

Совершивший попытку самоубийства заключенный Таллиннской тюрьмы скончался в больнице

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Tallinna vangla
Tallinna vanglaFoto: Rauno Volmar

На прошлой неделе 27-летний заключенный Таллиннской тюрьмы предпринял попытку покончить с собой.

6 февраля заключенный совершил попытку самоубийства, что привело к его смерти на следующий день в больнице, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Министерство юстиции.

В 2019 году в эстонских тюрьмах произошло четыре самоубийства. Всего за прошлый год скончались 15 заключенных, из них 11 - в результате болезней.

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