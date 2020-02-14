14.02.2020, 18:45

Совершивший аварию на каршеринговой машине Citybee водитель возмутился, что Mini Cooper заносит на сухом асфальте


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Совершивший аварию на каршеринговой машине Citybee водитель возмутился, что Mini Cooper заносит на сухом асфальте
Lugeja foto

На этой неделе в Пирита водитель на каршеринговой машине Citybee марки Mini Cooper врезался в столб.

Читатель Delfi прислал в редакцию фото и скриншот из соцсетей одного молодого человека, который совершил эту аварию. Он позировал с поднятым вверх пальцем на фоне машины, которая врезалась в столб.

"Идите на ***, Mini Cooper от Citybee так заносит. Даже на сухом асфальте. Когда выпадет снег, обязательно покатайтесь на них", — написал молодой человек в переписке со своими друзьями.

Руководитель CityBee Eesti Бритта-Лийза Айт подтвердила, что автомобиль на фото попал в аварию в среду.

Однако подробности аварии Айт рассказывать не стала, ссылаясь на защиту личных данных. По ее словам, если машина CityBee попадает в аварию, то фирма сообщает личные данные водителя и подробности происшествия полиции и другим институтам.

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Айт призывает всех, кто станет свидетелем того, как на машине CityBee превышают скорость или каким-то другим образом нарушают ПДД, незамедлительно оповещать полицию и отдел обслуживания клиентов CityBee.

По словам Айт, данная авария была совершена не злонамеренно.

На сайте CityBee указано, что в случае каких-либо происшествий самоответственность водителя составляет до 500 евро.

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