13.10.2020, 11:21

Сотрудники Tivoli Tuur избили до полусмерти предполагаемого вора

 (11)
EST 10
Сотрудники Tivoli Tuur избили до полусмерти предполагаемого вора
Shutterstock

Полиция расследует кровавый самосуд, который произошел прямо под аркой Певческого поля в Таллинне.

В ночь на 15 сентября под аркой Певческого поля до полусмерти избили жителя Эстонии.

В качестве подозреваемых в избиении Харьюский уездный суд задержал троих граждан Польши, которые работали в парке развлечений Tivoli Tuur на Певческом поле.

По словам поляков, они избили мужчину, так как подозревали его в краже колонок. У пострадавшего же из-за избиения возникли повреждения головы и почек. Его одежда и ступеньки арки Певческого поля были залиты кровью.

По словам адвоката Юганса Гроссмана, защищающего одного из поляков, его клиент ударил пострадавшего лишь пару раз кулаком в лицо, что не вызвало серьезных повреждений, кроме разбитого носа.

Адвокат утверждает, что пострадавший был настолько пьян, что не устоял на ногах и сам упал на ступеньки арки.

Полиция подозревает поляка также в краже наручных часов пострадавшего. Адвокат возражает, что его подзащитный просто нашел часы на месте происшествия, и они были у него в руках, когда приехала полиция.

Прокуратура сообщила, что пока нет подтверждений, действительно ли имела место кража музыкальной колонки.

За причинение опасных для жизни травм закон предусматривает тюремный срок от 4 до 12 лет.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: