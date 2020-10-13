Сотрудники Tivoli Tuur избили до полусмерти предполагаемого вора

В ночь на 15 сентября под аркой Певческого поля до полусмерти избили жителя Эстонии.

В качестве подозреваемых в избиении Харьюский уездный суд задержал троих граждан Польши, которые работали в парке развлечений Tivoli Tuur на Певческом поле.

По словам поляков, они избили мужчину, так как подозревали его в краже колонок. У пострадавшего же из-за избиения возникли повреждения головы и почек. Его одежда и ступеньки арки Певческого поля были залиты кровью.

По словам адвоката Юганса Гроссмана, защищающего одного из поляков, его клиент ударил пострадавшего лишь пару раз кулаком в лицо, что не вызвало серьезных повреждений, кроме разбитого носа.

Адвокат утверждает, что пострадавший был настолько пьян, что не устоял на ногах и сам упал на ступеньки арки.

Полиция подозревает поляка также в краже наручных часов пострадавшего. Адвокат возражает, что его подзащитный просто нашел часы на месте происшествия, и они были у него в руках, когда приехала полиция.

Прокуратура сообщила, что пока нет подтверждений, действительно ли имела место кража музыкальной колонки.

За причинение опасных для жизни травм закон предусматривает тюремный срок от 4 до 12 лет.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.