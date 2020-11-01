01.11.2020, 08:45

Сотрудники скорой помощи обнаружили попавший в аварию автомобиль и тело мужчины


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Avarii Endla tänaval 21.09.2020
Pilt on illustratiivne.Foto: Jaanus Lensment

Сегодня ночью в Валгамаа сотрудники скорой помощи обнаружили попавший в аварию автомобиль и тело молодого мужчины.

Первого ноября в 01:26 в на 7,2 км шоссе Валга-Уулу в Валгамаа проезжавшая мимо бригада скорой помощи обнаружила попавший в аварию легковой автомобиль Audi A8.

По имеющимся данным, автомобиль съехал с дороги, врезался в насыпь, взлетел в воздух и въехал в дерево. Неподалеку от места аварии нашли тело 23-летнего мужчины.

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