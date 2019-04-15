15.04.2019, 17:40

Сотрудник сил быстрого реагирования серьезно пострадал от случайного выстрела. Стрелял его коллега

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rus.delfi.ee
EST 10
Сотрудник сил быстрого реагирования серьезно пострадал от случайного выстрела. Стрелял его коллега
Reuters

Около 14:00 произошел несчастный случай в рабочих помещениях полиции на улице Казе в Таллинне. От случайного выстрела серьезно пострадал сотрудник сил быстрого реагирования.

Выстрелил его 30-летний коллега, находившийся в соседнем помещении. Пуля от случайного выстрела из пистолета Heckler & Koch MP5 прошла через стену и попала 24-летнему сотруднику сил быстрого реагирования в верхнюю часть тела.

Коллеги оказали ему первую помощь на месте, а скорая помощь доставила его в тяжелом состоянии в больницу. Согласно последней информации, он находится на операции.

Детали инцидента выясняются. На месте работают криминалисты и следователи бюро внутреннего контроля. Было заведено уголовное дело.

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