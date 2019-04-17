17.04.2019, 14:30

Сотрудник сил быстрого реагирования, пострадавший от случайного выстрела коллеги, поправляется


rus.delfi.ee
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Ulvi Kõrgemaa, Kristi Puusepp, Ain Siimon, Ivar Käsper
фото иллюстративноеFoto: Tiit Blaat

Позавчера около 14:00 произошел несчастный случай в рабочих помещениях полиции на улице Казе в Таллинне. От случайного выстрела серьезно пострадал сотрудник сил быстрого реагирования. Молодой человек поправляется.

Выстрелил его 30-летний коллега, находившийся в соседнем помещении. Пуля от случайного выстрела из пистолета Heckler & Koch MP5 прошла через стену и попала 24-летнему сотруднику сил быстрого реагирования в верхнюю часть тела.

Коллеги оказали ему первую помощь на месте, а скорая помощь доставила его в тяжелом состоянии в больницу. Согласно последней информации, он находится на операции.

”Он по-прежнему в больнице, но поправляется”, — сообщил пресс-секрерать полиции Мартин Луйге.

Детали инцидента выясняются. На месте работают криминалисты и следователи бюро внутреннего контроля. Было заведено уголовное дело.

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