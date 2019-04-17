Сотрудник сил быстрого реагирования, пострадавший от случайного выстрела коллеги, поправляется

Выстрелил его 30-летний коллега, находившийся в соседнем помещении. Пуля от случайного выстрела из пистолета Heckler & Koch MP5 прошла через стену и попала 24-летнему сотруднику сил быстрого реагирования в верхнюю часть тела.

Коллеги оказали ему первую помощь на месте, а скорая помощь доставила его в тяжелом состоянии в больницу. Согласно последней информации, он находится на операции.

”Он по-прежнему в больнице, но поправляется”, — сообщил пресс-секрерать полиции Мартин Луйге.

Детали инцидента выясняются. На месте работают криминалисты и следователи бюро внутреннего контроля. Было заведено уголовное дело.