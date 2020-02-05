Сотрудник охранной фирмы спас при пожаре двух человек

Четвертого февраля в 15:15 в G4S поступил сигнал тревоги от датчика дыма и угарного газа Nublu, установленного в одной из квартир в доме в волости Элва (Тартумаа).

На место происшествия был отправлен патрульный охранник G4S, он прибыл по нужному адресу через 15 минут после поступления сигнала тревоги в центр управления.

Запах дыма чувствовался уже в подъезде дома. Охранника встретили соседи – они сообщили, что в квартире есть люди. Один из жильцов дома позвонил в Центр оповещения о тревоге, а охранник вошел в расположенную на втором этаже квартиру, заполненную дымом.

В кухонном уголке он увидел стоявшую на включенной плите обугленную кастрюлю, сразу же убрал ее в сторону, выключил плиту и открыл окна. После этого он заметил в одной из комнат двух спящих человек, открыл балконную дверь и вывел мужчину и женщину на свежий воздух. По мнению охранника, сознание обоих было затуманено и употребленным алкоголем, и угарным газом, которым они надышались.

Охранник передал мужчину средних лет и женщину под опеку медикам скорой помощи.

Прибывшие на место происшествия спасатели на всякий случай еще раз проверили помещение.

Датчиком дыма и угарного газа Nublu пользуются уже более 15 000 семей по всей Эстонии. В случае пожара этот датчик передает сигнал тревоги в центр управления G4S, который при необходимости отправляет на помощь патруль или спасателей-добровольцев.