Состояние попавшего в Эстонии в ДТП итальянского бизнесмена сверхтяжелое

Новостной портал итальянского острова Сардиния Olbianova сообщает, что местный предприниматель Джузеппе Уччула попал в Эстонии в тяжелое ДТП и находится в крайне тяжелом состоянии.
Речь идет о ДТП, о котором мы сообщали в минувшую субботу. В ночь на 18 июля в районе Сауэ произошла авария: двое граждан Италии на мотоциклах наехали на лося. По данным портала Olbianova, в аварию попал известный предприниматель города Ольбия Джузеппе Уччула (46, на фото) и его друг.
Как пишет Olbianova, мотоциклисты выполняли обгон и столкнулись с лежащим на дороге лосем. По неподтвержденным пока данным, на дороге лежал уже мертвый лось. У Delfi имеется информация, что сначала животное сбил грузовик и скрылся с места происшествия.
По информации Olbianova, состояние Уччула сверхтяжелое, но есть некоторые признаки улучшения. Он находится в таллиннской больнице в искусственной коме. Травмы его спутника более легкие. Близкие Уччула находятся на постоянной связи с послом Италии в ЭР.
"Дождались": Роднина отреагировала на ДТП с участием Ефремова
Почему в СССР не заражались через общие стаканы?
Что было в предсмертной записке Александровской?
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила