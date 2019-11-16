Соседи в шоке: у 94-летней женщины украли леса на 100 000 евро

Осенью этого года на Хийумаа было вырублено 3400 кубометров леса, принадлежащего 94-летней женщине, живущей в Швеции, передает ERR.

Через несколько недель после случившегося появилось подозрение, что доверенность, на основании которой была произведена вырубка, была подделана.

Местные жители от случившегося в шоке, никто не может поверить, что на Хийумаа могли вырубить лес в таком объеме. "Не могу сказать ничего другого - это был самый красивый лес вокруг села Паопе", - сказал сосед Райнер Янкис.

Начальник Кярдлаского отделения полиции Моника Раудсепп сообщила, что стражи порядка получили сообщение о произошедшем в начале недели, по факту подделки документов возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемого пока никто не задержан.

Ущерб, нанесенный преступлением, составляет свыше 100 000 евро.

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