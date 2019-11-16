Соседи в шоке: у 94-летней женщины украли леса на 100 000 евро

Полиция подозревает, что на Хийумаа, на территории между селами Луйдья и Паопе был незаконно вырублен лес: подделав подписи, злоумышленники похитили древесину на сумму более 100 000 евро.
Осенью этого года на Хийумаа было вырублено 3400 кубометров леса, принадлежащего 94-летней женщине, живущей в Швеции, передает ERR.
Лишь через несколько недель после начала вырубки появилось подозрение, что доверенность, на основании которой производились работы, была подделана.
Местные жители от случившегося в шоке, никто не может поверить, что на Хийумаа могли вырубить лес в таком объеме. "Не могу сказать ничего другого - это был самый красивый лес вокруг села Паопе", - сказал сосед Райнер Янкис.
Начальник Кярдлаского отделения полиции Моника Раудсепп сообщила, что стражи порядка получили сообщение о произошедшем в начале недели, по факту подделки документов возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемого пока никто не задержан.
Ущерб, нанесенный преступлением, составляет свыше 100 000 евро.
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