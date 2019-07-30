Сообщивший о ложном пулевом ранении мужчина получил пять дней ареста

29 июля примерно в 00.30 часов на 112 позвонил мужчина и сообщил, что в него стреляли. На место происшествия выехали четыре экипажа полиции и скорая помощь, которые обнаружили у железнодорожного вокзала пьяного 48-летнего мужчину без каких-либо указывавших на стрельбу повреждений. Также не слышали выстрелов и находившиеся поблизости люди.

Полицейские задержали мужчину в порядке делопроизводства о проступке на 48 часов, а сегодня от предстал перед судом за ложный вызов оперативных служб. Суд назначил ему в качестве наказания арест сроком в пять дней.

Подполковник полиции, руководитель службы превенции и ведения производства по делам Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко сказала, что задержанный мужчина ведет асоциальный образ жизни, поэтому вместо штрафа полиция ходатайствовала для него в качестве наказания об аресте.

"Он не смог адекватно объяснить свой поступок, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. На все связанные с оружием вызовы полиция реагирует усиленным составом, чтобы обеспечить безопасность людей. Из-за ложного вызова, для реагирования на который задействован большой ресурс, в опасность может попасть человек, который на самом деле нуждается в помощи", — сказала Елена Мирошниченко.

В этом году в Эстонии было сделано 116 ложных вызовов. Закон позволяет наказать за ложный вызов штрафом до 1200 евро и, как правило, нарушители и получают в наказание денежный штраф. В семи случаях за такие звонки в качестве наказания судом назначался арест.