«Сообщите в полицию!» Цыгане на микроавтобусе ездят по поселкам и вытягивают деньги у легковерных

На прошлой неделе в Кохила видели грузовой фургон, на котором разъезжали говорящие по-русски люди и предлагали починить крышу, чем настрожили местных жителей. То же можно было наблюдать в Мярьямаа и других местах Эстонии.

Например, в Тарту говорящие с акцентом на русском языке люди попытались «впарить» одному пожилому господину водосточный желоб. К счастью, вмешался бдительный сосед, и гость ушел без денег. Пожилому человеку повезло, но во многих случаях дело заканчивается обманом и потерей сбережений.

Гости с юга предлагают различные строительные работы, например, укладку мостовых, а также всевозможные бытовые товары — кастрюли, сковородки… Разумеется, ужасно дешево.

«Само по себе предложение услуг не является преступлением, но в подобных случаях, когда свои услуги предлагают иностранцы с южной внешностью, их работа будет в лучшем случае халтурой», - говорит сотрудник Ида-Харьюской полиции Кая Фридеманн

Как вариант — оговоренная работа будет сделана наполовину, после чего работники исчезнут в неизвестном направлении, прихватив деньги, материалы и инструменты.

Фридеман отмечает как положительный факт то, что в этом году люди стали в общении с непрошеными гостями осторожнее и чаще сообщают полиции о появлении подобных торговцев.

От таких сообщений есть польза - в случае волны краж всегда есть ниточка, за которую можно потянуть.