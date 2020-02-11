Сообщения о киберпреступлениях можно теперь подать через специальный сайт ЦеКриПо

"Интернет — это неотъемлемая часть современного мира. В киберпространстве находятся наши личные, в том числе и деликатные, данные, которые могут представлять интерес для преступников. Если вы стали жертвой киберпреступления, важно сообщить об этом. На нашем новом сайте можно быстро и удобно передать сообщение полиции. Чем удобнее способ передачи информации для пострадавшего, тем больше необходимой информации может получить полиция", — сказал руководитель бюро по борьбе с киберпреступлениями ЦеКриПо Оскар Гросс.

При расследовании совершенного кибирпреступления следователю требуются детали, о которых пострадавший может сначала и не задуматься.

"На сайте представлены разные возможные сценарии, мы просим людей ответить на определенные вопросы и описать происшествие. Например, нам можно сообщить о полученном подозрительном э-письме, кибератаке на сайт или взломанном аккаунте", — пояснил Гросс. "Через сайт можно сообщить информацию о возможном преступлении, а также получить советы, как не стать жертвой преступления, и что делать, если что-то все же произошло".

По словам руководителя подразделения рассмотрения киберинцидентов CERT-EE Департамента государственной инфосистемы Тыну Таммера, проблемой является либо отсутствие информации, либо скорость передачи информации.