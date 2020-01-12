Содержание алкоголя в крови устроившего ДТП на Сааремаа могло составлять 3,7 промилле

Об этом, как сообщила в воскресенье, 12 января, новостная программа ETV "Актуальная камера", свидетельствует взятый у водителя первичный анализ крови, пишет rus.ERR.ee.

"Эти данные еще должны быть подтверждены экспертизой, но ее результатов пока нет", — сказал старший участковый Курессаареского отделения полиции Меэлис Юханди.

Накануне, как писал rus.err.ee, 34-летний мужчина за рулем Audi спровоцировал аварию на острове Сааремаа, в результате которой погибли три человека, в том числе восьмимесячный ребенок.

Водитель Audi, по данным сотрудников правопорядка, был в состоянии алкогольного опьянения и превышал скорость.

Две женщины 27 и 58 лет и 8-месячный малыш, находившиеся в Volvo, погибли на месте. Еще одну женщину 37 лет из этой машины доставили в больницу. В больницу попал и 34-летний водитель Audi.