25.09.2020, 21:35
Со строительного объекта в Ласнамяэ украли инструмента на 6000 евро
Вчера с расположенного в столичном районе Ласнамяэ строительного объекта украли инструментов на общую сумму в 6000 евро.
Вчера с расположенного в столичном районе Ласнамяэ строительного объекта украли инструментов на общую сумму в 6000 евро.
24 сентября полиция получила сообщение о том, что неизвестные взломали бытовку на строительном объекте на улице Юмера и украли инструменты.
Ущерб составил 6000 евро.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Куда сгинули зажиточные латвийские сельчане
Восемь россиян вошли в топ-1000 футболистов по версии FIFA 21
"Копеечное средство" избавит от плесени в ванной навсегда
В РУз изменили порядок поощрения медперсонала в период пандемии