25.09.2020, 21:35

Со строительного объекта в Ласнамяэ украли инструмента на 6000 евро


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Politseipildid
Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

Вчера с расположенного в столичном районе Ласнамяэ строительного объекта украли инструментов на общую сумму в 6000 евро.

24 сентября полиция получила сообщение о том, что неизвестные взломали бытовку на строительном объекте на улице Юмера и украли инструменты.

Ущерб составил 6000 евро.

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