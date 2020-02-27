27.02.2020, 08:01

Снегоуборочный трактор насмерть задавил женщину в Мустамяэ

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Снегоуборочный трактор насмерть задавил женщину в Мустамяэ
Pilt on illustratiivne ega ole sündmusega otseselt seotudFoto: Ilmar Saabas

Женщина погибла в четверг утром на парковке в столичном районе Мустамяэ, попав под колеса убиравшего снег трактора.

ДТП произошло в семь часов 27 февраля, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, пишет RusErr.

По первоначальным данным, двигавшийся задним ходом трактор, который убирал снег на парковке в Мустамяэ, наехал на 51-летнюю женщину, которая погибла на месте.

Водитель трактора в момент аварии был трезвым.

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