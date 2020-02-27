Снегоуборочный трактор насмерть задавил женщину в Мустамяэ

Женщина погибла в четверг утром на парковке в столичном районе Мустамяэ, попав под колеса убиравшего снег трактора.
ДТП произошло в семь часов 27 февраля, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, пишет RusErr.
По первоначальным данным, двигавшийся задним ходом трактор, который убирал снег на парковке в Мустамяэ, наехал на 51-летнюю женщину, которая погибла на месте.
Водитель трактора в момент аварии был трезвым.
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