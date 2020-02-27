Снегоуборочный трактор насмерть задавил женщину в Мустамяэ

ДТП произошло в семь часов 27 февраля, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, пишет RusErr.

По первоначальным данным, двигавшийся задним ходом трактор, который убирал снег на парковке в Мустамяэ, наехал на 51-летнюю женщину, которая погибла на месте.

Водитель трактора в момент аварии был трезвым.