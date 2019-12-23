23.12.2019, 18:16

СМИ: Российский вор в законе Жаринов прибыл в Таллинн на поиски преемника Таранкова для эстонского преступного мира

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СМИ: Российский вор в законе Жаринов прибыл в Таллинн на поиски преемника Таранкова для эстонского преступного мира
Foto: Vene Föderatsiooni Uurimiskomitee

На прошлой неделе в Таллинне был задержан и выслан в Россию вор в законе и криминальный авторитет Виктор Жаринов, известный как Цезарь. Есть вероятность, что в Таллинне он искал лидера местного преступного мира. Эстонская же полиция обратила на него внимание лишь из-за нарушения визового режима.

Как сообщает СКР, в мае 2013 года Жаринов занял высшее положение в преступном сообществе — ”вор в законе”. С этого времени и по ноябрь текущего года он организовал и совершил нескольких тяжких и особо тяжких преступлений, пишет портал 73online.ru.

В этом году, как полагает следствие, 36-летний Виктор Жаринов организовал похищение двух жителей Ульяновска, которых насильно удерживали на территории Нижнего Новгорода и Чебоксар. Цель похищения заключалась в том, чтобы принудить ульяновцев передать криминалу под контроль одну из коммерческих организаций.

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Также утверждается, что он контролировал и преступный мир Эстонии.

Õhtuleht на прошлой неделе писал, что Жаринов находился в Эстонии, чтобы решить проблему отсутствия лидера у местного преступного мира. Преемника для убитого три года назад Николая Таранкова якобы до сих пор не удалось найти, поэтому объявленный в международный розыск Жаринов прибыл искать новые таланты.

Согласно данным Õhtuleht, Центральной криминальная полиция узнала о нахождении Цезаря в Эстонии некоторое время назад и в среду ее сотрудникам удалось его задержать. Он был выслан из страны в Россиию, где его уже ждало ФСБ.

Труп лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова с травмами головы был обнаружен в сентябре 2016 года в брошенной в лесу машине.

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