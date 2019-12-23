СМИ: Российский вор в законе Жаринов прибыл в Таллинн на поиски преемника Таранкова для эстонского преступного мира

Как сообщает СКР, в мае 2013 года Жаринов занял высшее положение в преступном сообществе — ”вор в законе”. С этого времени и по ноябрь текущего года он организовал и совершил нескольких тяжких и особо тяжких преступлений, пишет портал 73online.ru.

В этом году, как полагает следствие, 36-летний Виктор Жаринов организовал похищение двух жителей Ульяновска, которых насильно удерживали на территории Нижнего Новгорода и Чебоксар. Цель похищения заключалась в том, чтобы принудить ульяновцев передать криминалу под контроль одну из коммерческих организаций.

Также утверждается, что он контролировал и преступный мир Эстонии.

Õhtuleht на прошлой неделе писал, что Жаринов находился в Эстонии, чтобы решить проблему отсутствия лидера у местного преступного мира. Преемника для убитого три года назад Николая Таранкова якобы до сих пор не удалось найти, поэтому объявленный в международный розыск Жаринов прибыл искать новые таланты.