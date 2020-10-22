22.10.2020, 10:57

Смерть на производстве: на работника упала металлическая конструкция


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Küünal
Küünal.Foto: Anni Õnneleid

21 октября в 9 часов утра Центр тревоги получил сообщение, что на производственном предприятии в волости Вильянди произошел тяжелый несчастный случай, где на 53-летнего мужчину упала металлическая конструкция.

Мужчина получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия.

Детали случившегося выяснят в ходе уголовного делопроизводства.

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