Служебный пес Ведур нашел заблудившегося в лесу пожилого мужчину

Пару дней назад в полицию поздно вечером поступило сообщение, что в Вырумаа не вернулся домой пожилой мужчина, ушедший за клюквой. Патруль полиции нашел велосипед мужчины и место, откуда он отравился в лес пешком, после этого к поискам был привлечен и Ведур. Так как на этом участке не было чужих следов, это позволило собаке сработать быстро и четко. Ведур нашел след и через некоторое время вывел своего кинолога Алексея к нуждающемуся в помощи мужчине.

Ведур – 4-летняя бельгийская овчарка, которую воспитывает и тренирует кинолог Лыунаской префектуры Алексей Юнкин. Ведур начал показывать отличные результаты еще в юном возрасте, и в 2018 году он был удостоен почетного звания "Лапа года", то есть был назван лучшей служебной собакой Эстонии.

Когда идете в лес или на болото:

∙ Одевайтесь по погоде, предпочитайте одежду ярких цветов. Старайтесь выйти из леса или болота до темноты.

∙ При возможности не идите в лес в одиночку. Постарайтесь постоянно видеть и слышать своих спутников.

∙ Возьмите с собой полностью заряженный мобильный телефон.

∙ Сообщите своим близким, куда вы идете и когда вернетесь.

∙ Возьмите с собой необходимые лекарства, воду и еду.

∙ Если вы заблудились, сразу же позвоните по номеру 112.

∙ Если вы полагаете, что кто-то из ваших близких заблудился в лесу, также сообщите об этом по номеру 112.

О работе служебных собак Департамента полиции и погранохраны рассказывает аккаунт в Instagram eesti_politseikoerad.