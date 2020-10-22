Служебные собаки Департамента полиции и погранохраны помогли найти почти полсотни человек

Четвероногие стражи порядка нашли в этом году десятки заблудившихся в лесу или на болоте людей, а также десятки людей, ушедших из дома, чем спасли им жизнь. Также служебные собаки помогли задержать преступников и нарушителей закона о дорожном движении, которые пытались убежать и скрыться от полиции.

Майор полиции Тыну Тянав рассказал, что обучение служебной собаки начинается с того момента, когда щенок в возрасте двух месяцев прибывает в Эстонию, и продолжается до выхода собаки на пенсию.

„Чтобы служебная собака могла результативно брать след, находить заблудившихся в лесу или задерживать убегающих преступников по горячим следам, от кинолога требуется ежедневная упорная работа в течение многих лет", — говорит он.

Тренировки проводятся в Центре обучения служебных собак Академии внутренней обороны, кроме того, обучение собак кинологи постоянно проводят дома и на работе с помощью разных упражнений и игр.

„Служебные собаки ходят на работу так же, как полицейские и пограничники, вне зависимости от того, есть ли для служебной собаки на данный момент вызов или заданиe, для того, чтобы для у собаки постоянно сохранялась готовность работать и работа была приятным правилом, а не исключением", — пояснил Тянав.

Ведущий кинолог Идаской префектры Рауль Бамберг говорит, что при получении щенка воспитание собаки становится не только основным фокусом работы кинолога-полицейского, но и делом жизни.

„У любой обычной собаки есть определенные врожденные инстинкты. Но вырастет ли из щенка результативно работающая служебная собака, зависит от того, насколько хорошо профессиональный кинолог сможет развить у своей собаки эти инстинкты, — рассказал Бамберг. — Служебная собака ищет на местности не только след или человека, она также должна уметь найти и, например, брошенное грибником ведро или другие вещи, которые помогут привести к человеку. Кроме того, собак обучают и по другим направлениям, например, поиску наркотиков или оружия, задержанию преступников и выполнению других заданий".

Рауль Бамберг занимаетcя обучением служебных собак уже 16 лет. Сейчас с ним работают две бельгийских овчарки — 5-летний Тийссел и Маузер 2,5 лет. Кроме того, дома у Бамгерга живет его предыдущая собака, вышедший в этом году на пенсию Начо. Начо, который является одной из самых заслуженных служебных собак департамента, спас жизнь нескольких человек, задерживал преступников и находил наркотики.