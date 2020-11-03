Служебная собака помогла задержать пытавшегося скрыться от полиции нарушителя

30 октября около 14 часов патруль полиции, осуществлявший надзор за дорожным движением в волости Пыхья-Пярнумаа на шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, заметил мотоциклиста, на чьем транспортном средстве не было регистрационного знака, а также не горела фара.

На сделанное патрулем указание остановиться мотоциклист не отреагировал и попытался скрыться от полиции. Он свернул с шоссе во двор находящегося рядом хутора, оттуда выехал на поле и пропал из вида.

„Полицейские продолжили поиски мотоциклиста и по оставленным на поле следам мотоцикла они нашли мотоцикл в лесу на краю болота Сикана. Мотоциклиста рядом не было, но можно было полагать, что он убежал в лес", — рассказал руководитель патрульной службы Пярнуского отделения полиции Хенри Мурумаа.

Патруль задействовал для поиска нарушителя дополнительный ресурс, на место прибыл кинолог со служебной собакой. Немецкая овчарка Джеки взял след и нашла прятавшегося человека в лесу примерно в 500 метрах от брошенного мотоцикла.

„Он прятался, лежа на земле, но острый нос собаки таким способом не провести", — похвалил Мурумаа Джеки за быструю работу.

Полицейские выяснили, что у 21-летнего мотоциклиста нет права на управление транспортным средством соответствующей категории. По словам Мурумаа, своим безответственным поведением молодой человек поставил в опасность и самого себя, и других участников дорожного движения.

„Пытаться скрыться от полиции неразумно, это никак не спасет от ответственности, а создает опасные ситуации и может закончиться очень печально", — добавил Хенри Мурумаа.

Мотоциклиста задержали, было начато делопроизводство о проступке за управление транспортным средством, не имея на это права, и за игнорирование сигнала к остановке. Этот человек и ранее задерживался и наказывался за езду без прав.

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