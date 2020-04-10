Служебная собака помогла найти украденный ящик для пожертвований

Одного из них задержал на выходе посетитель магазина, на место сотрудница вызвала полицию.

"У патруля было описание внешности второго подростка, полицейские вскоре нашли его примерно в километре от магазина", — рассказал старший комиссар Курессаареского отделения полиции Сильвар Раттас. "На место прибыли кинолог со служебной собакой Вахва. Вахва и нашел ящик с пожертвованиями, который подросток спрятал у развалин одного здания".

По словам Раттаса, 13-летнего и 14-летнего подростков передали родителям и было начато делопроизводство о проступке.

"Спасибо смелому посетителю, который остановил одного из подростков", — добавил Сильвар Раттас. "Благодаря Людмиле и Вахва сделанные добрыми людьми пожертвования дойдут до получателя".

Вахва — 7-летняя бельгийская овчарка, он учится и работает под руководством кинолога старшего комиссара Курессаареского отделения полиции Людмилы Рой с марта 2013 года.