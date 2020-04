Служебная собака помогла найти украденный ящик для пожертвований

View this post on Instagram

8. aprilli õhtul teatati 112-le, et Kuressaares Smuuli tn asuvast kauplusest varastasid kaks noorukit annetuskasti, milles oli kogutud sularaha loomade toetuseks, ja jooksid ära. Ühe neist sai poe ukse juurest kätte poekülastaja, kes tõi noormehe kauplusesse tagasi ning teenindaja kutsus politsei. Patrullil oli olemas teise noormehe isikukirjeldus ning nad asusid teda ümbruskonnast otsima ja õige pea leitigi ta poest umbes poole kilomeetri kauguselt. Sündmusele reageerisid ka koerajuht Ljudmilla ja kogenud politseikoer Vahva. Vahva leidiski üles annetuskasti, mille põgenenud nooruk oli peitnud lähedal asuva hoone varemete juurde. Mõlemad noorukid, üks 13- ja teine 14-aastane, anti üle vanematele. Juhtunu osas alustati väärteomenetlus. Tunnustame julget saarlast, kes ühe nooruki peatas, ja kolleeg Ljudmillat ja toredat Vahvat, tänu kellele läheb heade Saaremaa inimeste tehtud annetused õigesse kohta. #politseikoer #k9 #politsei #saaremaa #kuressaare #belgianmalinois #belgialambakoer #policedogsforsale