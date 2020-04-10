10.04.2020, 13:10

Служебная собака помогла найти украденный ящик для пожертвований

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EST 20
Служебная собака помогла найти украденный ящик для пожертвований
PPA

Центр тревоги получил 8 апреля примерно в 18:30 сообщение, что в Курессааре в магазин на ул. Смуули зашли два подростка, украли ящик с пожертвованиями для приюта для животных и убежали.

Одного из них задержал на выходе посетитель магазина, на место сотрудница вызвала полицию.

"У патруля было описание внешности второго подростка, полицейские вскоре нашли его примерно в километре от магазина", — рассказал старший комиссар Курессаареского отделения полиции Сильвар Раттас. "На место прибыли кинолог со служебной собакой Вахва. Вахва и нашел ящик с пожертвованиями, который подросток спрятал у развалин одного здания".

По словам Раттаса, 13-летнего и 14-летнего подростков передали родителям и было начато делопроизводство о проступке.

"Спасибо смелому посетителю, который остановил одного из подростков", — добавил Сильвар Раттас. "Благодаря Людмиле и Вахва сделанные добрыми людьми пожертвования дойдут до получателя".

Вахва — 7-летняя бельгийская овчарка, он учится и работает под руководством кинолога старшего комиссара Курессаареского отделения полиции Людмилы Рой с марта 2013 года.

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8. aprilli õhtul teatati 112-le, et Kuressaares Smuuli tn asuvast kauplusest varastasid kaks noorukit annetuskasti, milles oli kogutud sularaha loomade toetuseks, ja jooksid ära. Ühe neist sai poe ukse juurest kätte poekülastaja, kes tõi noormehe kauplusesse tagasi ning teenindaja kutsus politsei. Patrullil oli olemas teise noormehe isikukirjeldus ning nad asusid teda ümbruskonnast otsima ja õige pea leitigi ta poest umbes poole kilomeetri kauguselt. Sündmusele reageerisid ka koerajuht Ljudmilla ja kogenud politseikoer Vahva. Vahva leidiski üles annetuskasti, mille põgenenud nooruk oli peitnud lähedal asuva hoone varemete juurde. Mõlemad noorukid, üks 13- ja teine 14-aastane, anti üle vanematele. Juhtunu osas alustati väärteomenetlus. Tunnustame julget saarlast, kes ühe nooruki peatas, ja kolleeg Ljudmillat ja toredat Vahvat, tänu kellele läheb heade Saaremaa inimeste tehtud annetused õigesse kohta. #politseikoer #k9 #politsei #saaremaa #kuressaare #belgianmalinois #belgialambakoer #policedogsforsale

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