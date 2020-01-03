Служебная собака нашла 92-летнюю Хелги

Полицейские часами бродили по окрестностям Выру. Но нашел ее 2-летний молодой служащий Арни, для которого это первое удачное дело, сообщает полиция. Женщину доставили в больницу.

До этого

Сообщалось, что у женщины нет с собой мобильного телефона. У Хелги проблемы с памятью, поэтому она может попасть в беду.

В последний раз ее видели утром 3 января, когда она выгуливала собаку в Выру на шоссе Ряпина.

У Хелги седые волосы, она худощавого телосложения и слегка сгорблена. На ней могла быть синяя куртка. С ней также может быть небольшая бежевого окраса собачка.