30.11.2020, 10:22

Случайный прохожий спас из горящего дома двух детей. При пожаре погибли домашние животные

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EST 15
Maastikupõleng Anija vallas
Foto on illustratiivne.Foto: Kiur Kaasik

27 ноября в 12:39 сообщили о пожаре в жилом доме в волости Йыгева в деревне Кассинурме.

К моменту прибытия спасателей случайно оказавшийся на месте мужчина вынес из задымленных помещений двух детей, которые не пострадали.

Горела обстановка одной комнаты. Спасатели потушили возгорание к 14:06.

При пожаре погибли два кота и содержавшиеся в клетке птицы.

Причина возникновения пожара выясняется. Спасатели не нашли в доме исправного дымового датчика.

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