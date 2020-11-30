Случайный прохожий спас из горящего дома двух детей. При пожаре погибли домашние животные

К моменту прибытия спасателей случайно оказавшийся на месте мужчина вынес из задымленных помещений двух детей, которые не пострадали.

Горела обстановка одной комнаты. Спасатели потушили возгорание к 14:06.

При пожаре погибли два кота и содержавшиеся в клетке птицы.

Причина возникновения пожара выясняется. Спасатели не нашли в доме исправного дымового датчика.

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