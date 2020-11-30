30.11.2020, 10:22
Случайный прохожий спас из горящего дома двух детей. При пожаре погибли домашние животные(3)
27 ноября в 12:39 сообщили о пожаре в жилом доме в волости Йыгева в деревне Кассинурме.
27 ноября в 12:39 сообщили о пожаре в жилом доме в волости Йыгева в деревне Кассинурме.
К моменту прибытия спасателей случайно оказавшийся на месте мужчина вынес из задымленных помещений двух детей, которые не пострадали.
Горела обстановка одной комнаты. Спасатели потушили возгорание к 14:06.
При пожаре погибли два кота и содержавшиеся в клетке птицы.
Причина возникновения пожара выясняется. Спасатели не нашли в доме исправного дымового датчика.
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