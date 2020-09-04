Сломанные ребра и отбитая селезенка: рецидивист Велло Соэ получил пять лет условно

В апреле прошлого года Соэ подрался с мужчиной, который справлял малую нужду прямо под его окнами.

"Окно моей кухни в паре десятков метров от магазина, один тип пришел сюда помочиться", - рассказывает Соэ об инциденте годовой давности. "Я вежливо сделал ему замечание, объяснил, что у меня дома несовершеннолетние дети".

Далее последовал обмен нецензурными высказываниями и всё закончилось дракой. По словам Соэ, мужчина сразу набросился на него с ножом, после чего Соэ подобрал с земли какую-то железяку и несколько раз ударил мужчину в область груди.

Все закончилось для непрошенного гостя отбитой селезенкой и сломанными ребрами.

В суде утверждалось, что Велло Соэ нанес удары пострадавшему самодельным молотком. По словам Соэ, это преувеличение. "Какой-то большой ржавый болт с гайкой", - описал подсудимый свое оружие. "Хотел взять камень, но тот был далеко. Схватил первое, что попалось под руку".

Обвиняемый заявил, что пострадавший сам напал на него и речь идет о самообороне.

Как сказал прокурор Келли Круузимяги, в ходе следствия не нашел подтверждения тот факт, что на Соэ напали. Мотивировочная часть приговора будет обнародована в конце месяца.

По данным следствия, драке предшествовала нецензурная брань с обеих сторон, после чего мужчины решили "встретиться на улице и выяснить отношения".

Соэ планирует обжаловать приговор

Суд приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы условно. Он также должен будет возместить судебные расходы в размере 2000 евро.

Соэ пообещал в зале суда обжаловать приговор.

В январе, в интервью изданию Õhtuleht Соэ заявил, что решил завязать с криминалом. А порталу Delfi осужденный сегодня сказал, что после выхода в 2003 из тюрьмы он много работает, бывает без выходных. "Делаю всякие украшения - из дерева, металла".