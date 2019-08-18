Сломанная челюсть: нарушившие ночной покой подростки обвиняют полицию в насилии

В пятницу вечером в Тартумаа, в волости Кастре компания из 8 человек праздновала день рождения девушки.

Некоторые молодые люди пили коктейли, в то время как часть компании оставалась трезвой в течение всего вечера. В какой-то момент в квартиру вошли полицейские, которых вызвали соседи из-за нарушения ночного покоя.

Общение с полицией привело к применению физической силы и слезоточивого газа. У одного из молодых людей оказалась сломана челюсть, он планирует обжаловать действия полиции.

Один из свидетелей, который присутствовал на вечеринке, сказал, что компания действительно вела себя шумно, но когда пришла полиция, все согласились соблюдать покой, а некоторые даже разойтись.

Одного молодого человека стали уводить полицейские, но его подруга побежала за ними и попыталась убедить представителей правопорядка, чтобы друга оставили.

Как утверждает молодежь, девушка схватила полицейского за плечо, когда последний применил слезоточивый газ. Девушка села на лестницу, глаза ее распухли, и ее начало рвать.

В коридоре также находился 23-летний мужчина, который после применения газа побежал в комнату, чтобы промыть водой глаза. Как утверждают молодые люди, полицейские последовали за ним и приказали отойти от воды, а затем отволокли его и стали бить. В квартире остались лужи крови.

Полиция: пьяные не выполнили приказы, а часть компании напала на сотрудников правоохранительных органов