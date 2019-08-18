18.08.2019, 17:35

Сломанная челюсть: нарушившие ночной покой подростки обвиняют полицию в насилии

 (51)
rus.delfi.ee
EST 80
Konflikt politseinikega Kastre vallas
Konflikt politseinikega Kastre vallasFoto: Delfi lugeja

Полицейских, которые приехали для усмирения шумной вечеринки по случаю дня рождения, обвиняют в применении чрезмерной силы. По данным же полиции, пьяные люди не подчинялась приказам и часть из них напала на сотрудников правоохранительных органов.

В пятницу вечером в Тартумаа, в волости Кастре компания из 8 человек праздновала день рождения девушки.

Некоторые молодые люди пили коктейли, в то время как часть компании оставалась трезвой в течение всего вечера. В какой-то момент в квартиру вошли полицейские, которых вызвали соседи из-за нарушения ночного покоя.

Общение с полицией привело к применению физической силы и слезоточивого газа. У одного из молодых людей оказалась сломана челюсть, он планирует обжаловать действия полиции.

Один из свидетелей, который присутствовал на вечеринке, сказал, что компания действительно вела себя шумно, но когда пришла полиция, все согласились соблюдать покой, а некоторые даже разойтись.

Одного молодого человека стали уводить полицейские, но его подруга побежала за ними и попыталась убедить представителей правопорядка, чтобы друга оставили.

Как утверждает молодежь, девушка схватила полицейского за плечо, когда последний применил слезоточивый газ. Девушка села на лестницу, глаза ее распухли, и ее начало рвать.

В коридоре также находился 23-летний мужчина, который после применения газа побежал в комнату, чтобы промыть водой глаза. Как утверждают молодые люди, полицейские последовали за ним и приказали отойти от воды, а затем отволокли его и стали бить. В квартире остались лужи крови.

Полиция: пьяные не выполнили приказы, а часть компании напала на сотрудников правоохранительных органов

В пятницу около часу ночи в полицию поступило сообщение о нарушении ночного покоя в Кастре, где компания примерно из десяти человек устроила вечеринку в квартире. Пьяные не подчинились приказам полиции, а часть из них напала на правоохранителей.

Полиция применила силу и перцовый баллончик, чтобы арестовать пятерых мужчин и одну женщину. В отношении них возбужден уголовный процесс за нападение на полицейских.

Полицейские получили легкие травмы. Один из задержанных был покалечен, медиками скорой ему была оказана первая помощь. От госпитализации мужчина отказался.

Утром в арестантском доме медики осмотрели мужчину вновь, после чего отвезли его на дополнительный медконтроль в больницу. В больнице медики мужчину не оставили и полицейские привезли его обратно в арестантский дом.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: