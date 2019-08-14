Скрывшийся от полиции в Теплом озере мужчина до сих пор не найден. Выжил ли он — неизвестно

Лыунаская префектура сообщила, что мужчну искали со всеми возможными техническими средствами и человеческими ресурсами на протяжении множества дней, но безрезультатно. Его искали и пограничники.

На данный момент поиски приостановлены, пока не поступит новая информация.

Для выяснения деталий инцидента было инициировано производство.

14 июля поздно вечером в Тарту полиция дала сигнал остановиться автомобилю Lexus с литовским номером, водитель которого проигнорировал сигнал полицейских и на большой скорости поехал дальше в сторону Ряпина. Оценив, что за такой машиной с иностранным регистрационным знаком и опасной для движения моделью поведения может стоять чья-то очередная попытка угнать автомобили из Эстонии, полицейский патруль отреагировал на случившееся большими силами, чем обычно.

Приехав в порт Ряпина, водитель бросил автомобиль и побежал в воду. Последовавший за ним полицейский произвел три предупредительных выстрела в воздух, но находившийся уже в сотне метров от берега мужчина решил вплавь убегать дальше и скрылся из глаз находившихся на берегу полицейских.

В Lexus нашли удостоверяющие личность документы, но в данный момент невозможно быть до конца уверенными, что они принадлежат мужчине, который управлял автомобилем и сбежал от полиции.