Скончалась женщина-водитель, попавшая под Таллинном в аварию
В полдень 12 августа 39-летняя женщина совершила ДТП: на 31-м километре шоссе Таллинн — Раннамыйза — Клоогаранд она выехала с дороги и врезалась в дерево. С тяжелыми травмами женщина была доставлена в больницу, где сегодня скончалась.
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