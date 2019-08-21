Скончалась женщина-водитель, попавшая под Таллинном в аварию

Водитель Ford Galaxy была в момент аварии трезвая.

Пока не ясно, по каким причинам женщина выехала с дороги, полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Полиция просит свидетелей аварии позвонить по телефону 612 3000 или написать на адрес электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.

В этом году в Эстонии произошло 895 ДТП, в которых пострадали люди. Травмы получили 1124 человек, погибли 39.