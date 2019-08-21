Скончалась женщина-водитель, попавшая под Таллинном в аварию

21.08.2019, 16:51Скончалась женщина-водитель, попавшая под Таллинном в аварию rus.delfi.ee EST Foto on illustreeriv.Foto: Eero Vabamägi В полдень 12 августа 39-летняя женщина совершила ДТП: на 31-м километре шоссе Таллинн — Раннамыйза — Клоогаранд она выехала с дороги и врезалась в дерево. С тяжелыми травмами женщина была доставлена в больницу, где сегодня скончалась. Водитель Ford Galaxy была в момент аварии трезвая.Пока не ясно, по каким причинам женщина выехала с дороги, полиция выясняет обстоятельства ДТП.Полиция просит свидетелей аварии позвонить по телефону 612 3000 или написать на адрес электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.В этом году в Эстонии произошло 895 ДТП, в которых пострадали люди. Травмы получили 1124 человек, погибли 39. Share Tweet Читайте также: Врачи рассказали об опасном состоянии Меркель Ученые выяснили причину тревожности у собак В России заблокировали счета Жерара Депардье Назарбаев спел о трех холмах в Алатау. Видео
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