21.08.2019, 16:51

Скончалась женщина-водитель, попавшая под Таллинном в аварию


rus.delfi.ee
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Foto on illustreeriv.Foto: Eero Vabamägi

В полдень 12 августа 39-летняя женщина совершила ДТП: на 31-м километре шоссе Таллинн — Раннамыйза — Клоогаранд она выехала с дороги и врезалась в дерево. С тяжелыми травмами женщина была доставлена в больницу, где сегодня скончалась.

Водитель Ford Galaxy была в момент аварии трезвая.

Пока не ясно, по каким причинам женщина выехала с дороги, полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Полиция просит свидетелей аварии позвонить по телефону 612 3000 или написать на адрес электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.

В этом году в Эстонии произошло 895 ДТП, в которых пострадали люди. Травмы получили 1124 человек, погибли 39.

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