Скользкая дорога стала утром причиной многочисленных аварий. Местами образовались пробки(4)
За пару утренних часов в Южной Эстонии произошло несколько ДТП, причиной которых стали неблагоприятные дорожные условия.
За пару утренних часов в Южной Эстонии произошло несколько ДТП, причиной которых стали неблагоприятные дорожные условия.
Лыунаская префектура сообщила, что в 8.30 в Тарту на виадуке Выру (шоссе Таллинн — Тарту — Выру) из-за аварии движение полностью остановилось и образовалась большая пробка.
"Тем, кто движется из Выру в сторону Тарту, советуем использовать для въезда в город дорогу аэропорта", — сказал пресс-секретарь полиции.
В районе шести часов утра резко участились случаи аварий в Тартуском и Йыгеваском уездах, в ходе которых автомобили сталкивались между собой, несколько машин вылетели с дороги и перевернулись. Есть также легко пострадавшие.
Полиция предупреждает, что дороги могут быть скользкими. Водителей просят быть внимательными и выбирать стиль вождения, отвечающий дорожным условиям.
Рекомендуется также перед началом поездки справиться о дорожных условиях на портале tarktee.ee.
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